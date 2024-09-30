Наплыв клиентов в российскую «дочку» европейского банка затруднил валютные переводы

Проблемы, о которых стало известно изданию, подтвердили и в OTP. Там отметили, что временную задержку обработки валютных транзакций из России могла вызвать нехватка ресурсов и уточнили, что в ситуации сейчас разбираются, а пока банк не удерживает комиссии за неуспешные переводы.