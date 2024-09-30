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На ВСМ Москва — Санкт-Петербург выделят 16,2 млрд рублей в 2025 году

Средства пойдут на субсидирование приобретения земельных участков для создания инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта от станции Крюково до станции Санкт-Петербург — Главный.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. На Федеральный проект «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей» выделят 16,2 млрд рублей в 2025 году. В 2026 году планируется выделить 7,6 млрд рублей, а в 2027 году — 1,8 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.

Средства пойдут на субсидирование приобретения земельных участков для создания инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург — Главный.