На ВСМ Москва — Санкт-Петербург выделят 16,2 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. На Федеральный проект «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей» выделят 16,2 млрд рублей в 2025 году. В 2026 году планируется выделить 7,6 млрд рублей, а в 2027 году — 1,8 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.