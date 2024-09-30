Мировые банки рекордно вложились в борьбу с изменением климата

По сравнению с 2022-м, глобальное климатическое финансирование увеличилось на 25 процентов. В прошлом году сумма достигла только 111,2 миллиарда долларов. Вырос и объем средств, направленных в страны с низким и средним уровнем доходов населения — с 60,9 миллиарда долларов до 74,7 миллиарда.