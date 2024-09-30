Минэк разработал инициативы для борьбы с неофициальным наймом самозанятых

Документ предлагает обязать платформы, через которые самозанятые находят заказы, ограничивать длительное сотрудничество с одним заказчиком. Также предусматриваются ограничения на принятие заказов от компаний, с которыми самозанятые ранее состояли в трудовых отношениях.
Законопроект устанавливает, что исполнители должны предоставлять конкретные услуги без привязки к графику работы или подчинению внутренним правилам компании, оставляя за собой право отказаться от выполнения без штрафных санкций. Для контроля за выполнением этих норм предполагается интеграция деятельности операторов платформ с системой ФНС. Это позволит проверять, имелись ли ранее трудовые отношения между самозанятым и заказчиком, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с ходом обсуждения инициативы.
Правительство сможет регламентировать, какое количество времени и заказов самозанятый может выполнять для одного заказчика, причем эти показатели планируется варьировать в зависимости от сферы деятельности.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».