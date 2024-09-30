Минэк разработал инициативы для борьбы с неофициальным наймом самозанятых

Законопроект устанавливает, что исполнители должны предоставлять конкретные услуги без привязки к графику работы или подчинению внутренним правилам компании, оставляя за собой право отказаться от выполнения без штрафных санкций. Для контроля за выполнением этих норм предполагается интеграция деятельности операторов платформ с системой ФНС. Это позволит проверять, имелись ли ранее трудовые отношения между самозанятым и заказчиком, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с ходом обсуждения инициативы.