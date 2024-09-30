МЭР прогнозирует рост добычи газа в РФ в 2024 году на 4,8%

При этом добыча газа в 2025 году вырастет до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году — до 709,1 млрд куб. м, в 2027 году — до 729,7 млрд куб. м.
Экспорт трубопроводного газа в 2025 году увеличится до 120 млрд куб. м, в 2026 году — до 126 млрд куб. м, в 2027 году перейдет к снижению до 122 млрд куб. м.
Экспорт СПГ в 2024 году прогнозируется на уровне 35,2 млн тонн (весной 2024 г. эта оценка составляла 38 млн тонн) против 33,3 млн тонн в 2023 году, в 2025 году — 40 млн тонн, в 2026 году — 45,2 млн тонн, в 2027 году — резко вырастет, до 58,4 млн тонн.
Среднеконтрактные цены на газ (включая страны СНГ) прогнозируются в 2024 году на уровне $279,9 за 1 тыс. куб. м (против $318,8 в 2023 году), в 2025 году — $259,1, в 2026 году — $247,6, в 2027 году — $240,2.
Что касается цен на газ для дальнего зарубежья, то они ожидаются на уровне $328,4 за 1 тыс. куб. м (против $393,8 в 2023 году) в 2024 году, $304,5 в 2025 году, $288,3 в 2026 году и $280,2 в 2027 году.