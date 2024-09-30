МЭР прогнозирует рост добычи газа в РФ в 2024 году на 4,8%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Добыча газа в России в 2024 году, согласно базовому прогнозу, вырастет на 4,8%, до 668,2 млрд куб. м, экспорт трубопроводного газа — на 10,3%, до 111,4 млрд куб. м, а экспорт СПГ по итогам года вырастет на 5,7%, до 35,2 млн тонн. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.