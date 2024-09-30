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МЭР прогнозирует рост добычи газа в РФ в 2024 году на 4,8%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Добыча газа в России в 2024 году, согласно базовому прогнозу, вырастет на 4,8%, до 668,2 млрд куб. м, экспорт трубопроводного газа — на 10,3%, до 111,4 млрд куб. м, а экспорт СПГ по итогам года вырастет на 5,7%, до 35,2 млн тонн. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

Источник: Reuters

При этом добыча газа в 2025 году вырастет до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году — до 709,1 млрд куб. м, в 2027 году — до 729,7 млрд куб. м.

Экспорт трубопроводного газа в 2025 году увеличится до 120 млрд куб. м, в 2026 году — до 126 млрд куб. м, в 2027 году перейдет к снижению до 122 млрд куб. м.

Экспорт СПГ в 2024 году прогнозируется на уровне 35,2 млн тонн (весной 2024 г. эта оценка составляла 38 млн тонн) против 33,3 млн тонн в 2023 году, в 2025 году — 40 млн тонн, в 2026 году — 45,2 млн тонн, в 2027 году — резко вырастет, до 58,4 млн тонн.

Среднеконтрактные цены на газ (включая страны СНГ) прогнозируются в 2024 году на уровне $279,9 за 1 тыс. куб. м (против $318,8 в 2023 году), в 2025 году — $259,1, в 2026 году — $247,6, в 2027 году — $240,2.

Что касается цен на газ для дальнего зарубежья, то они ожидаются на уровне $328,4 за 1 тыс. куб. м (против $393,8 в 2023 году) в 2024 году, $304,5 в 2025 году, $288,3 в 2026 году и $280,2 в 2027 году.