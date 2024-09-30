МЭР ожидает роста нефтегазовых доходов РФ в 2024 году на 5,7%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовые доходы России в базовом сценарии в 2024 году могут вырасти на 5,7% по сравнению с 2023 годом — до $239,7 млрд, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2025−2027 годы, подготовленного Минэкономразвития.
При этом в 2025 году объем нефтегазовых доходов может сократиться до $236,5 млрд, в 2026 году — до $229,7 млрд. А в 2027 году вновь ожидается рост доходов до $233,6 млрд.
В консервативном варианте прогноза заложено более сильное замедление роста мировой экономики, а также усиление санкционного давления на российскую экономику, в том числе за счет вторичных санкций для дружественных и нейтральных стран.
«В этих условиях траектория цен на нефть и другие сырьевые товары в консервативном варианте складывается ниже, чем в базовом. Снижение цен на мировых рынках будет сопровождаться более существенным, чем в базовом варианте, снижением физических объемов экспортных поставок, в первую очередь — по товарам нефтегазового экспорта», — подчеркивается в прогнозе.
Так, при консервативном сценарии ожидается снижение нефтегазовых доходов до $215 млрд в 2025 году, в 2026 году — до $204,7, а в 2027 году — до $199,4 млрд.