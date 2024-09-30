МЭР ожидает роста нефтегазовых доходов РФ в 2024 году на 5,7%

«В этих условиях траектория цен на нефть и другие сырьевые товары в консервативном варианте складывается ниже, чем в базовом. Снижение цен на мировых рынках будет сопровождаться более существенным, чем в базовом варианте, снижением физических объемов экспортных поставок, в первую очередь — по товарам нефтегазового экспорта», — подчеркивается в прогнозе.