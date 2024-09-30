Каким будет курс рубля 1 октября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня после позитивного старта с обновлением месячной вершины откатился к уровням открытия, перейдя к нейтральной динамике и периодически уходя в красную зону. Из факторов давления отметим склонность рубля к укреплению на фоне прохождения через пик налогового периода, спад сырьевых котировок, техническую коррекцию тяжеловесных акций «Газпрома».
На внешних рынках картина складывалась неоднородная. В Китае выдалась самая растущая сессия с 2008 года, индекс Shanghai прибавил более 8%. А вот европейские и американские площадки в основном двигались в минусе.
Сегодня позднее ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Во вторник выйдет немало важной статистики, в США обнародуют данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS, индекс ISM в промышленности и сентябрьский индекс деловой активности PMI в производственном секторе. Аналогичный PMI станет известен и в еврозоне, также будет опубликована предварительная оценка ИПЦ европейского рынка за сентябрь.
На российском рынке состоится запуск торгов вечными фьючерсами на акции «Газпрома» и Сбера, IPO проведет Arenadata. Завтра ожидаем сохранения движения индекса Мосбиржи в рамках диапазона 2800−2900 п.
Рубль сегодня демонстрировал умеренное укрепление к юаню на Мосбирже, периодически оттесняя его ниже 13,2. При этом к доллару на внебиржевом рынке российская валюта, напротив, в основном несла потери. Официальный курс рубля к доллару на завтра повышен ЦБ до 93,22. Поддержка со стороны пика налогового периода оказалась слабой и неустойчивой, факторы давления явно превалируют и могут ослаблять рубль в ближайшей перспективе. Краткосрочно ждем юань на уровне 13−13,3, доллар может двигаться к 93,5.
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