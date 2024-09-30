Каким будет курс рубля 1 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня демонстрировал умеренное укрепление к юаню на Мосбирже, периодически оттесняя его ниже 13,2. При этом к доллару на внебиржевом рынке российская валюта, напротив, в основном несла потери. Официальный курс рубля к доллару на завтра повышен ЦБ до 93,22. Поддержка со стороны пика налогового периода оказалась слабой и неустойчивой, факторы давления явно превалируют и могут ослаблять рубль в ближайшей перспективе. Краткосрочно ждем юань на уровне 13−13,3, доллар может двигаться к 93,5.