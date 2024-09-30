Китайский рынок показал самый большой рост с 2008 года

Китайский фондовый индекс CSI 300 в ходе торгов 30 сентября рос на 9,04%, до 4038,7 пункта на максимуме, следует из торговых данных. К закрытию торгов рост замедлился до 8,11%, CSI 300 составил 4004,17 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises, который показывает динамику китайских акций в Гонконге, вырос на 3,66%, до 7566,98 пункта.
CSI 300 показал самый большой рост с 2008 года, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, 30 сентября инвесторы активно скупали китайские акции перед недельными праздниками: с 1 по 7 октября в Китае отмечается День образования КНР. Оборот на биржах в Шанхае и Шэньчжэне 30 сентября составил порядка 2,6 трлн юаней ($371 млрд). Спрос на китайские акции был настолько велик, что несколько брокеров сообщили о задержках при обработке заказов через приложения, пишет Bloomberg.
Китайские акции дорожали девять дней подряд после того, как власти ввели широкие меры стимулирования. С пика 2021 года к середине сентября текущего CSI 300 потерял более 45%, а за вторую половину сентября вырос более чем на 20%, отмечает Bloomberg. Рост китайского рынка на прошлой неделе стал самым сильным с 2008 года, указывает агентство: он произошел после того, как три крупнейших города Китая смягчили правила покупки жилья, а Народный банк снизил ставки по ипотеке. Кроме того, пакет мер стимулирования включал в себя снижение процентных ставок, поддержку ликвидности акций, смягчение требований по резервированию для банков.
«Думаю, эйфорический рост, который мы наблюдали на прошлой неделе на китайских рынках, может перерасти во что-то более устойчивое», — говорит стратег Invesco Asset Management Дэвид Чао. По его мнению, в политике Китая происходит полный разворот, который может наконец устранить те препятствия, которые были в китайской экономике в последние три года.
Прежде чем власти Китая объявили о мерах стимулирования, к 10 сентября капитализация китайского фондового рынка сократилась примерно на $6,5 трлн с момента достижения пика в 2021 году. Китайские акции стали неприятными для многих инвесторов из-за усиления контроля государства над бизнесом, отмечал Bloomberg. Кроме того, агентство указывало на кризис в секторе недвижимости, тянущий вниз потребительские расходы, и на геополитическую напряженность в преддверии выборов президента США в ноябре.