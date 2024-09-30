Китайский рынок показал самый большой рост с 2008 года

Китайские акции дорожали девять дней подряд после того, как власти ввели широкие меры стимулирования. С пика 2021 года к середине сентября текущего CSI 300 потерял более 45%, а за вторую половину сентября вырос более чем на 20%, отмечает Bloomberg. Рост китайского рынка на прошлой неделе стал самым сильным с 2008 года, указывает агентство: он произошел после того, как три крупнейших города Китая смягчили правила покупки жилья, а Народный банк снизил ставки по ипотеке. Кроме того, пакет мер стимулирования включал в себя снижение процентных ставок, поддержку ликвидности акций, смягчение требований по резервированию для банков.