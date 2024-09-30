Каким будет курс рубля на неделе с 30 сентября по 6 октября 2024: прогноз эксперта

Предварительные верхнеуровневые параметры бюджета на 2025−2027 гг. в целом соответствуют ожиданиям. При этом есть неопределенность по поводу оценок бюджета в 2024 году: если существенная часть обозначенного прироста расходов (около 0,9 трлн руб.) будет направлена на импортные закупки, то это может стать фактором более динамичного ослабления рубля в конце 2024 г.