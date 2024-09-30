Каким будет курс рубля на неделе с 30 сентября по 6 октября 2024: прогноз эксперта

По итогам недели официальный курс доллара США вырос на 0,1% до 92,7 ₽, юаня — на 1,3% до 13,2 ₽
Пик ослабления рубля пришелся на пятницу: вероятно, этому способствовали завершение активной фазы подготовки к налоговому периоду и снижение цен на нефть до $71 за баррель.
Основным событием предстоящей недели представляется публикация подробного проекта бюджетных проектировок на 2025−2027 гг.
Предварительные верхнеуровневые параметры бюджета на 2025−2027 гг. в целом соответствуют ожиданиям. При этом есть неопределенность по поводу оценок бюджета в 2024 году: если существенная часть обозначенного прироста расходов (около 0,9 трлн руб.) будет направлена на импортные закупки, то это может стать фактором более динамичного ослабления рубля в конце 2024 г.
Пока более низкие цены на нефть, вероятно, продолжат способствовать ослаблению рубля, и в течение недели курс будет находиться в диапазоне 92−94 ₽/долл. и 13,1−13,4 ₽/юань.
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