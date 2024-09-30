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Каким будет курс рубля на неделе с 30 сентября по 6 октября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года. Вместе со старшим аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.

Наталья Ващелюк
старший аналитик УК Первая
Источник: Reuters

По итогам недели официальный курс доллара США вырос на 0,1% до 92,7 ₽, юаня — на 1,3% до 13,2 ₽

Пик ослабления рубля пришелся на пятницу: вероятно, этому способствовали завершение активной фазы подготовки к налоговому периоду и снижение цен на нефть до $71 за баррель.

Основным событием предстоящей недели представляется публикация подробного проекта бюджетных проектировок на 2025−2027 гг.

Предварительные верхнеуровневые параметры бюджета на 2025−2027 гг. в целом соответствуют ожиданиям. При этом есть неопределенность по поводу оценок бюджета в 2024 году: если существенная часть обозначенного прироста расходов (около 0,9 трлн руб.) будет направлена на импортные закупки, то это может стать фактором более динамичного ослабления рубля в конце 2024 г.

Пока более низкие цены на нефть, вероятно, продолжат способствовать ослаблению рубля, и в течение недели курс будет находиться в диапазоне 92−94 ₽/долл. и 13,1−13,4 ₽/юань.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»