Кабель преткновения: в развитие домашнего интернета в РФ могут вложить 287 млрд

На развитие быстрого домашнего интернета в крупных городах и административных центрах РФ к 2030 году планируется потратить почти 287 млрд рублей. Это следует из предварительной версии федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет». Предполагаемые расходы бюджета на это могут составить около 9 млрд рублей, еще 278 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников. Сейчас средняя скорость широкополосного фиксированного интернета в многоквартирных домах почти в 12 раз ниже той, что планируется достигнуть согласно проекту, отмечают эксперты. Модернизировать проводные сети необходимо: из-за роста интереса к онлайн-видео и увеличения числа умных устройств на них ложится всё большая нагрузка, добавляют они.
Сколько в РФ планируют потратить на сверхбыстрый интернет
К 2030 году у жителей многоквартирных домов в городах с населением более 100 тыс. человек и административных центров регионов должна появиться возможность подключения к фиксированному широкополосному доступу в интернет (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», с которой ознакомились «Известия». Он станет частью более масштабного национального проекта «Экономика данных». Общий бюджет подключения россиян к скоростной Сети оценивается почти в 287 млрд рублей, 9 млрд из которых планируется привлечь из федерального бюджета, а около 278 млрд — из внебюджетных источников.
— Это вопрос суммарных инвестиций всех операторов, — рассказал «Известиям» источник в телеком-отрасли, знакомый с проектом. — Средства планируется направлять на оборудование, программное обеспечение, а также на работы и услуги по подключению.
Внебюджетным источником финансирования будут служить привлекаемые операторами кредитные средства, добавил он.
Такое развитие фиксированных сетей наряду с созданием системы спутниковой связи для высокоскоростного доступа и модернизацией мобильных сетей должно привести к тому, что быстрым интернетом к 2030 году будет обеспечено до 97% домохозяйств (к 2036-му — до 99%), рассчитывают авторы проекта.
Документ еще находится на межведомственном согласовании и может быть доработан, говорить об итоговых цифрах преждевременно, сказали «Известиям» в Минцифры.
Меры финансовой поддержки операторов связи — важная составляющая развития телеком-отрасли и внедрения сетей нового поколения, отметили в пресс-службе «Мегафона». Однако предметно оценивать содержание федерального проекта можно будет после утверждения соответствующих нормативных документов, считают в компании.
— Сумма вложений участников рынка и бюджета в обеспечение в России повсеместных подключений на скорости 1 Гбит/с, как следует из паспорта федпроекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», эквивалентна $3,12 млрд по текущему курсу ЦБ РФ, — отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.
Он выразил сомнение, что заявленный бюджет будет достаточным. Для сравнения, каждый из четырех федеральных сотовых операторов в РФ в период развития LTE-сетей инвестировал не менее чем по $3 млрд, а в мобильных сетях нет затрат на последнюю милю (доведение кабелей связи до домов и квартир), рассказал он.
По данным сервиса Ookla на август 2024 года, средняя скорость широкополосного фиксированного интернет-доступа в России составляет 88,08 Мбит/с (страна занимает по этому показателю 61-е место в мире). Увеличить скорость доступа более чем на порядок (в 11,6 раза) за шесть лет — задача сверхамбициозная, считает Леонид Коник.
— Тем более что сегодня широкополосного доступа в интернет лишено более 10% граждан РФ. Из данных «Российского статистического ежегодника» — 2024 следует, что в 2023 году доля домохозяйств без ШПД составляла 14,5%, при этом вообще не имели никакого интернет-подключения 13,4% домохозяйств, — отметил эксперт.
Зачем нужно наращивать скорость домашнего интернета
Исследовательская компания Omdia, на данные которой ссылается Леонид Коник, прогнозирует, что среднее количество подключенных устройств в каждом доме по всему миру в 2025 году достигнет 25 (что вдвое больше показателя 2020-го — 13 девайсов на домохозяйство). К 2030-му это число увеличится до 44 гаджетов.
— Это множество устройств, наряду с утяжелением контента и ростом популярности видеосервисов, требует существенного повышения скорости интернет-подключения, — объясняет Леонид Коник.
По прогнозам исследовательской компании, в 2030 году доля домохозяйств, имеющих подключение на скорости 1 Гбит/с, в Восточной/Юго-Восточной Азии и Океании достигнет 61%, а в других частях мира и того меньше: в Северной Америке — 46%, Западной Европе — 32%, в Восточной Европе — 14%, а на Ближнем Востоке и в Африке — всего 6 и 4% соответственно.
— Правда, в 2021 году Omdia утверждала, что к 2025-му домашние широкополосные сети со скоростью загрузки менее 100 Мбит/с просто исчезнут. Но реальность показывает, что до этого еще очень далеко, — отмечает Леонид Коник.
В МТС знакомы с инициативой, включенной в паспорт федпроекта «Инфраструктура доступа к сети интернет». Актуальность высокоскоростного интернета обусловлена растущим потреблением трафика и увеличением количества устройств, отметили в компании.
— Сейчас актуальной технологией фиксированного ШПД является волоконно-оптическая технология GPON, обеспечивающая скорость передачи данных до 1 Гбит/с. Например, к сети GPON от МТС в московском регионе подключено более 2,3 млн абонентов. Благодаря высокой пропускной способности сети пользователи могут выходить в интернет на высоких скоростях одновременно на нескольких устройствах без потери качества, — добавили в МТС.
По данным Минцифры, за первое полугодие 2024 года по российским сетям фиксированного интернета было передано чуть менее 68,5 млрд Гб трафика — это на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Трафик фиксированного интернета постоянно растет, нагрузка на сети увеличивается — в частности, потому, что люди всё чаще смотрят видео в высоком разрешении, это «тяжелый» контент, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Кроме того, в квартирах постоянно увеличивается количество подключаемых устройств: телевизоров, планшетов, смартфонов, видеокамер, умных колонок, бытовой техники — всё это тоже требует увеличения пропускной способности сетей, заключил он.