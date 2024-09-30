Кабель преткновения: в развитие домашнего интернета в РФ могут вложить 287 млрд

К 2030 году у жителей многоквартирных домов в городах с населением более 100 тыс. человек и административных центров регионов должна появиться возможность подключения к фиксированному широкополосному доступу в интернет (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», с которой ознакомились «Известия». Он станет частью более масштабного национального проекта «Экономика данных». Общий бюджет подключения россиян к скоростной Сети оценивается почти в 287 млрд рублей, 9 млрд из которых планируется привлечь из федерального бюджета, а около 278 млрд — из внебюджетных источников.