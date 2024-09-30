Иностранные авиакомпании заняли 40% российского рынка перевозок за рубеж

Ситуация с полетами из России за рубеж изменилась в 2022 году, после начала военной операции на Украине и последовавших после этого западных санкций в отношении российской авиаотрасли. США, ЕС и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских компаний. В результате перевозчики лишились многих заграничных направлений, которые были более маржинальны, чем внутрироссийские. Вместе с тем западные лизингодатели, сдававшие самолеты в аренду российским компаниям, потребовали вернуть суда, так как санкции запретили такие контракты. Россия решила оставить самолеты в стране, чтобы иметь возможность продолжать эксплуатировать их. Примерно 40% западного флота (165 самолетов производства Boeing и Airbus) впоследствии было выкуплено в российскую собственность на 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Часть этих судов эксплуатируется теперь на международных рейсах.