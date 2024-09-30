Индекс Nikkei падает на 4,6% после победы Исибы в гонке за пост премьера

Лишь в марте регулятор впервые за 17 лет повысил учетную ставку, выведя ее из минусового значения, а в июле поднял до 0,25%. Внимание инвесторов приковано к дальнейшим шагам правительства и Центробанка. В этой связи большие надежды они возлагали на министра экономической безопасности Санаэ Такаити, которая как один из самых близких сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ выступала за продолжение его идей о необходимости мягкой денежной политики. Такаити вышла с Исибой во второй тур выборов главы ЛДП, однако проиграла.