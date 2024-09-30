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Индекс Nikkei падает на 4,6% после победы Исибы в гонке за пост премьера

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei падает в ходе торгов в понедельник на 4,6%, отражая опасения инвесторов относительно экономической политики Сигэру Исибы, который 27 сентября был избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и 1 октября возглавит правительство страны.

Источник: Reuters

По мнению местных наблюдателей, главным образом опасения инвесторов связаны с заявлениями Исибы о необходимости «нормализации» кредитно-денежной политики. На протяжении последних лет Банк Японии проводил сверхмягкую денежную политику для стимулирования рынка и выхода из многолетнего периода дефляции.

Лишь в марте регулятор впервые за 17 лет повысил учетную ставку, выведя ее из минусового значения, а в июле поднял до 0,25%. Внимание инвесторов приковано к дальнейшим шагам правительства и Центробанка. В этой связи большие надежды они возлагали на министра экономической безопасности Санаэ Такаити, которая как один из самых близких сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ выступала за продолжение его идей о необходимости мягкой денежной политики. Такаити вышла с Исибой во второй тур выборов главы ЛДП, однако проиграла.

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя обвал на фондовом рынке, отметил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией и тесно сотрудничать с Банком Японии. По его словам, правительство считает важным «принимать решения спокойно».

Кроме того, согласно опубликованной статистике, объемы промышленного производства в Японии в августе упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что связано, в том числе, с сокращением выпуска продукции на автомобильных заводах из-за последствий тайфуна.