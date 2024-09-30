Индекс Мосбиржи продолжает смотреть в район 3000 пунктов

В начале торгового дня российский фондовый рынок может получить поддержку от внешнего фона и, в частности, роста цен на сырьевые товары и продолжить повышение. На прошлой неделе участники замедлили покупки, но в целом демонстрируют готовность поднять акции выше и вскоре могут тестировать очередные среднесрочные сопротивления. Сентябрь для российских бирж стал месяцем отступления от локальных минимумов, несмотря на сохранение жесткого тона ЦБ РФ. Инвесторы, очевидно, рассчитывают на постепенное смягчение риторики регулятора в ближайшие месяцы, а также покупают акции под дивиденды. В понедельник с гэпом примерно на 7% откроются бумаги банка «Санкт-Петербург», который будет торговаться без выплат за 1-е полугодие. За рубежом при этом продолжают ждать сигналов от ФРС и ЕЦБ о траектории процентных ставок.