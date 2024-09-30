Индекс Мосбиржи продолжает смотреть в район 3000 пунктов

Цены на нефть наряду с некоторыми металлами пытаются развить начатый в прошлую пятницу рост, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу подросли на 1% и 0,7% и стремились к пикам недели, в целом подтверждая настрой на развитие повышения. Рублевый индикатор, в частности, может вскоре протестировать 2900 пунктов и стремиться к психологически важной отметке 3000 пунктов. Для долларового РТС следующими целями выступают уровни 980 пунктов, 995 пунктов и 1010 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов ослаб на 0,8%, достигнув 13,28 ₽, очередного минимума с октября 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,71 ₽ и 103,46 ₽ соответственно (против 92,40 ₽ и 103,19 ₽ днем ранее), не показав значительных изменений.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может получить поддержку от внешнего фона и, в частности, роста цен на сырьевые товары и продолжить повышение. На прошлой неделе участники замедлили покупки, но в целом демонстрируют готовность поднять акции выше и вскоре могут тестировать очередные среднесрочные сопротивления. Сентябрь для российских бирж стал месяцем отступления от локальных минимумов, несмотря на сохранение жесткого тона ЦБ РФ. Инвесторы, очевидно, рассчитывают на постепенное смягчение риторики регулятора в ближайшие месяцы, а также покупают акции под дивиденды. В понедельник с гэпом примерно на 7% откроются бумаги банка «Санкт-Петербург», который будет торговаться без выплат за 1-е полугодие. За рубежом при этом продолжают ждать сигналов от ФРС и ЕЦБ о траектории процентных ставок.
События дня:
- предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь (15.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
- Чикагский индекс производственной активности в сентябре (16.45 мск)
- выступление главы ФРС Пауэлла (20.00 мск)
- акционеры Газпром нефти, НоваБев Групп, Селигдара, АЛРОСы, Новатэка, ЕвроТранса соберутся для обсуждения дивидендов
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