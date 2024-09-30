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Google оштрафовали на 3,5 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную к распространению в РФ информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Reuters

«Компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — сказали в пресс-службе. Там не уточнили, какая именно информация послужила причиной для штрафа.

Ранее этот же суд неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения. Причиной составления протоколов становились ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией ВС РФ.