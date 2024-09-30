Google оштрафовали на 3,5 млн рублей

«Компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — сказали в пресс-службе. Там не уточнили, какая именно информация послужила причиной для штрафа.