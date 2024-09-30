Главные события финансовых рынков 30 сентября — 6 октября

В мире
Как и прогнозировали аналитики Market Power, на прошлой неделе индекс акций США S&P 500 обновил исторический максимум, перевалив за отметку 5700 пунктов.
На этой неделе в Штатах выйдет статистика по рынку труда в августе-сентябре. Все указывает на его дальнейшее охлаждение, однако рост безработицы выше прогнозов может стать сигналом для беспокойства рынков.
Поэтому аналитики Market Power считают, что на это неделе главный индекс акций США будет колебаться в диапазоне 5628−5892 пунктов.
В России
В России на этой неделе выйдет отчет по социально-экономическому положению за январь-август. Ожидается сохранение безработицы на рекордно низком уровне — 2,4%.
Аналитики Market Power полагают, что инфляция по итогам года составит как минимум 7,1%. И пока все указывает на то, что Центробанк еще раз поднимет ключевую ставку в октябре.
Инвесторам по-прежнему стоит хранить деньги на коротких депозитах и в облигациях с плавающим купоном.
Рубль
Последний день сентябрьского налогового периода придется на понедельник — 30 сентября. После этого традиционная поддержка рубля в виде продажи валюты экспортерами завончится и российская валюта может колебаться в коридоре ₽89,4−92,4 за доллар.
Аналитики Market Power сохраняют прогноз по среднему курсу рубля на уровне ₽90 за доллар в четвертом квартале.
Нефть
Нефтяные котировки на этой неделе продолжат получать поддержку из-за покупок нефти в стратегический резерв в США. В целом Штаты готовы покупать сырье и дальше при ценах ниже $80 за баррель.
Однако инвесторы оценивают вероятность роста добычи в Саудовской Аравии и Ливии как высокую, что давит на цену.
Поэтому на этой же неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $68,8−74,6 за баррель.
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