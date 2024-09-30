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Гадание на котлованной гуще: на что идут застройщики ради спроса на жилье

Сложившаяся на ипотечном рынке ситуация заставляет девелоперов принимать нестандартные решения. Крупные застройщики заинтересованы в поступлении любых сумм в моменте. Поэтому они готовы сделать хороший дисконт определенной категории покупателей.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Что происходит с девелоперами

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ, отмена ипотечной программы «Господдержка-2020», изменение госпрограмм «Семейная ипотека» и IT-ипотека сделали финансовые условия для девелоперов более жесткими, проектное финансирование стало дороже, возникают проблемы с импортом.

Данные факторы заставляют застройщиков, привыкших к дешевым деньгам и большим прибылям, снижать свои издержки, экономя на материалах и оборудовании, максимальном переносе периодов строительных работ в рамках предусмотренных проектными декларациями предельных сроков. Такие действия могут со временем привести к ухудшению потребительских свойств жилья в обычном сегменте.

Вместе с тем девелоперы с большими портфелями и серьезными кредитными обязательствами испытывают потребность в любых поступлениях денег в моменте. Некоторые из них готовы предоставлять покупателям скидки на уже построенные объекты и находящиеся в высокой стадии готовности.

Кто может рассчитывать на скидки

Сейчас покупатели жилья в новостройках могут рассчитывать на скидку в размере 10−15%. Весомый дисконт могут предложить человеку, у которого есть вся сумма для приобретения объекта или хотя бы ее половина.

Кроме того, застройщик может предоставить рассрочку по льготной ставке как минимум до ввода объекта в эксплуатацию.

Если у потенциального покупателя есть возможность приобрести квартиру в новостройке сейчас, то на фоне перечисленных выше факторов, покупка может стать выгодным решением с точки зрения цены и качества.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».