Гадание на котлованной гуще: на что идут застройщики ради спроса на жилье

Что происходит с девелоперами
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ, отмена ипотечной программы «Господдержка-2020», изменение госпрограмм «Семейная ипотека» и IT-ипотека сделали финансовые условия для девелоперов более жесткими, проектное финансирование стало дороже, возникают проблемы с импортом.
Данные факторы заставляют застройщиков, привыкших к дешевым деньгам и большим прибылям, снижать свои издержки, экономя на материалах и оборудовании, максимальном переносе периодов строительных работ в рамках предусмотренных проектными декларациями предельных сроков. Такие действия могут со временем привести к ухудшению потребительских свойств жилья в обычном сегменте.
Вместе с тем девелоперы с большими портфелями и серьезными кредитными обязательствами испытывают потребность в любых поступлениях денег в моменте. Некоторые из них готовы предоставлять покупателям скидки на уже построенные объекты и находящиеся в высокой стадии готовности.
Кто может рассчитывать на скидки
Сейчас покупатели жилья в новостройках могут рассчитывать на скидку в размере 10−15%. Весомый дисконт могут предложить человеку, у которого есть вся сумма для приобретения объекта или хотя бы ее половина.
Кроме того, застройщик может предоставить рассрочку по льготной ставке как минимум до ввода объекта в эксплуатацию.
Если у потенциального покупателя есть возможность приобрести квартиру в новостройке сейчас, то на фоне перечисленных выше факторов, покупка может стать выгодным решением с точки зрения цены и качества.
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