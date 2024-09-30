Fesco запустила новый сервис для поставок товаров индустрии моды из Азии в РФ

«Транспортная группа Fesco организовала комплексный логистический сервис Fesco Fashion по доставке одежды, обуви и текстильной продукции из Китая, Турции, Бангладеш и стран Юго-Восточной Азии в Россию для компаний модной индустрии», — говорится в сообщении.
В Fesco отметили, что клиенты сервиса могут выбрать наиболее удобный маршрут перевозки: через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск или через сухопутные погранпереходы. Группа также готова обеспечить дальнейшую доставку товаров в любую точку России железнодорожным или автомобильным транспортом.
Помимо этого, с помощью сервиса Fesco Fashion клиенты могут консолидировать товары от разных поставщиков на площадках группы в портах Китая, Вьетнама и других стран Азии, получить дополнительные услуги по проверке качества и маркировке груза по индивидуальным инструкциям. Также Fesco может взять на себя таможенное оформление товаров.
При этом для срочных поставок в рамках нового сервиса предусмотрена возможность авиаперевозок прямыми регулярными и чартерными рейсами или комбинированным маршрутом, соединяющим в себе морскую перевозку из портов Азии во Владивосток и авиадоставку из столицы Приморского края в другие города России.
«Импортные отправки в рамках Fesco Fashion осуществляются преимущественно на базе регулярных морских линий, интермодальных сервисов и собственных активов группы. Это позволяет Fesco контролировать перевозку грузов на всех этапах транспортировки: от склада отправителя до склада получателя в России, а также обеспечивает ритмичность поставок необходимой продукции», — отметили в группе.