Fesco запустила новый сервис для поставок товаров индустрии моды из Азии в РФ

Помимо этого, с помощью сервиса Fesco Fashion клиенты могут консолидировать товары от разных поставщиков на площадках группы в портах Китая, Вьетнама и других стран Азии, получить дополнительные услуги по проверке качества и маркировке груза по индивидуальным инструкциям. Также Fesco может взять на себя таможенное оформление товаров.