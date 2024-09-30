ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги

В России с 1 июля 2024 года повышены тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Правительство утвердило свой индекс для каждого региона. Самый высокий в Забайкальском крае — 15 процентов. Самый низкий — четыре процента — в Хакасии. В столице индекс определили в 11 процентов, а в Санкт-Петербурге — в 9,8 процента.