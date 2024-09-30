Экспорт нефти из РФ в 2024 году может вырасти на 0,7%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Экспорт нефти России в 2024 году вырастет 0,7%, до 239,9 млн тонн. После этого он снизится в 2025 году до 233,5 млн, а затем снова перейдет к росту: в 2026 году — до 238 млн тонн, а в 2027 году — до 242,4 млн тонн. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.