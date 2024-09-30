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Экспорт нефти из РФ в 2024 году может вырасти на 0,7%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Экспорт нефти России в 2024 году вырастет 0,7%, до 239,9 млн тонн. После этого он снизится в 2025 году до 233,5 млн, а затем снова перейдет к росту: в 2026 году — до 238 млн тонн, а в 2027 году — до 242,4 млн тонн. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Источник: Reuters

В консервативном прогнозе, где заложено более сильное замедление роста мировой экономики, экспорт нефти в 2025 году упадет до 230 млн тонн, в 2026 году составит 233 млн тонн, а в 2027 году — 235 млн тонн.

По базовому прогнозу экспорт нефтепродуктов из России вырастет до 2027 года на 3,1%, до 135,7 млн тонн по сравнению с показателем 2023 года. В 2024 году он составит 131,6 млн тонн, в 2025 году — 133,6 млн тонн, в 2026 году — 134 млн тонн.

Министерство экономики также сохранило свой прогноз по стоимости российский нефти Urals. В 2024 году она составит в среднем по году $70 за баррель, в 2025 году — $69,7 за баррель, в 2026 году — $66,0, в 2027 году — $65,5.