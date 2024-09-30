Экспорт нефти из РФ в 2024 году может вырасти на 0,7%

В консервативном прогнозе, где заложено более сильное замедление роста мировой экономики, экспорт нефти в 2025 году упадет до 230 млн тонн, в 2026 году составит 233 млн тонн, а в 2027 году — 235 млн тонн.
По базовому прогнозу экспорт нефтепродуктов из России вырастет до 2027 года на 3,1%, до 135,7 млн тонн по сравнению с показателем 2023 года. В 2024 году он составит 131,6 млн тонн, в 2025 году — 133,6 млн тонн, в 2026 году — 134 млн тонн.
Министерство экономики также сохранило свой прогноз по стоимости российский нефти Urals. В 2024 году она составит в среднем по году $70 за баррель, в 2025 году — $69,7 за баррель, в 2026 году — $66,0, в 2027 году — $65,5.