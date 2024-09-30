Добрачная доля. ВС защитил имущественные права владельца компании в преддверии развода

«Не установлено, что результатом спорной сделки явилось уменьшение размера алиментов на содержание ребенка», — пришла к выводу экономколлегия. Здесь есть два важных фактора. Во-первых, ВС напомнил, что доля в ООО является личным имуществом мужа и бывшая жена не может на нее претендовать. Даже если бы доля была продана, доход супруга от продажи в любом случае не считается «полученным в связи с осуществлением трудовой и экономической деятельности» и не облагается алиментами как разовая сделка, разъяснила коллегия. Во-вторых, в компании ранее не производилась и не производится выплата дивидендов (распределение прибыли), а механизма понуждения к такой выплате нет, подчеркнул ВС. Таким образом, изменение доли мужа при отсутствии дивидендов не влияет на размер его доходов и, как следствие, на размер алиментов, то есть сейчас доводы истицы «основываются на предположениях каких-либо событий», резюмировала коллегия. Вместе с тем ВС отметил, что если супруга захочет поменять форму или размер алиментов, то у нее остается право обратиться в суд общей юрисдикции с соответствующим заявлением.