По итогам 2027 года поступления в бюджет дивидендов госкомпаний ожидается на уровне 834,2 млрд рублей. В записке отмечается, что на динамику поступлений доходов в первую очередь оказали влияние ожидаемые изменения уровня процентных ставок и объема остатка средств на едином счете федерального бюджета, динамики прогнозируемой чистой прибыли хозяйственных обществ и Банка России, а также изменения курса доллара США.
Дивиденды в бюджет от госкомпаний РФ ожидаются в 2025 году в размере 786,4 млрд рублей
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поступления дивидендов в бюджет от госкомпаний РФ, включая дивиденды Сбербанка, ожидаются в 2025 году в размере 786,4 млрд рублей, в 2026 году — 788,5 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.