Дивиденды в бюджет от госкомпаний РФ ожидаются в 2025 году в размере 786,4 млрд рублей

По итогам 2027 года поступления в бюджет дивидендов госкомпаний ожидается на уровне 834,2 млрд рублей. В записке отмечается, что на динамику поступлений доходов в первую очередь оказали влияние ожидаемые изменения уровня процентных ставок и объема остатка средств на едином счете федерального бюджета, динамики прогнозируемой чистой прибыли хозяйственных обществ и Банка России, а также изменения курса доллара США.