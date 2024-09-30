Deutsche Bank подал кассацию на взыскание по иску «Русхимальянса»

Ранее суд принял решение взыскать с Deutsche Bank €238,1 млн выплат по гарантии и €479,51 тыс. неустойки по иску «Русхимальянса». При этом суд также заменил обеспечительные меры по иску, сняв арест, наложенный на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank, наложив арест на денежные средства на счетах ООО «Дойче банк» на сумму в €238,6 млн или эквивалент в рублях.
Позднее суд отклонил апелляцию Deutsche Bank на это решение.
О споре «Русхимальянса» и Linde.
В мае и июне 2022 года Linde уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.
Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более 1,1 млрд евро.
Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд руб. Суд также частично удовлетворил иск «Русхимальянса» о запрете Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства за рубежом.