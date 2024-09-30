Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2024 года составит 1,7% ВВП

«В 2025—2027 годах исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5,0% ВВП в 2027 году (на 2,5 п. п. ВВП относительно 2024 года)», — указано в материалах к проекту бюджета.