Британия закрывает последнюю угольную электростанцию

Эта мера является частью плана по постепенному отказу от вредного для экологии топлива, с целью сократить выбросы парниковых газов. Еще почти десять лет назад стало известно о намерении властей полностью отказаться от угля. Великобритания стала первой страной, которая объявила окончательный дедлайн для прекращения использования угля — полный отказ от этого топлива должен был быть завершен к 2025 году.