Объект Ratcliffe-on-Soar в Ноттингемшире, функционировавший 57 лет, завершает свою работу. Оставшиеся 170 сотрудников соберут в столовой, где им покажут онлайн-трансляцию последнего отключения генераторов. Это событие ознаменует завершение 142-летнего использования угля в Великобритании — стране, которая дала начало промышленной революции.
Эта мера является частью плана по постепенному отказу от вредного для экологии топлива, с целью сократить выбросы парниковых газов. Еще почти десять лет назад стало известно о намерении властей полностью отказаться от угля. Великобритания стала первой страной, которая объявила окончательный дедлайн для прекращения использования угля — полный отказ от этого топлива должен был быть завершен к 2025 году.
KP.RU ранее привели слова президента России Владимира Путина, который выразил удивление экономической политикой ЕС. Он отметил, что страны союза пытаются полностью отказаться от российской энергии, что привело их экономики в упадок.