Bloomberg: Германия потеряла надежду на хоть какой-то экономический рост

Перспектива отсутствия роста является фактическим признанием поражения коалиционного правительства и еще одним ударом по послужному списку канцлера Олафа Шольца. Окончательная оценка правительства на 2024 год может оказаться даже слабее, чем нулевой рост, в зависимости от промышленных заказов и данных о производстве.