Bloomberg: Германия потеряла надежду на хоть какой-то экономический рост

Немецкое правительство не ожидает роста экономики в этом году. Как пишет Вloomberg, в лучшем случае ожидается стагнация.
«Официальные лица в Берлине намерены сократить свой прогноз роста в 2024 году в лучшем случае до стагнации по сравнению с 0,3%, которые прогнозировались ранее», — пишет издание со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неизвестными.
Для крупнейшей экономики Европы это будет означать потерянный год, отягощенный прекращениями поставок газа.
Перспектива отсутствия роста является фактическим признанием поражения коалиционного правительства и еще одним ударом по послужному списку канцлера Олафа Шольца. Окончательная оценка правительства на 2024 год может оказаться даже слабее, чем нулевой рост, в зависимости от промышленных заказов и данных о производстве.
Известно, что Германия переживает сильнейший промышленный спад с 1945 года. Падение немецкой промышленности более глубокое, чем во время пандемии COVID-19.