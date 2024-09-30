Эксперт опроверг превышение стоимости апартаментов над квартирами

Эксперт отмечает, что отмена нулевого НДС при строительстве апартаментов в конце 2023 оказала достаточно сильное влияние на рынок этого типа недвижимости. С одной стороны, это привело к определенному росту цен на строящиеся апартаменты с высокой степенью готовности, которые не подпадали под действия нового закона. С другой, выход на рынок новых проектов в сегменте апартаментов резко сократился.