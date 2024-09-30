Эксперт опроверг превышение стоимости апартаментов над квартирами

«Не соглашусь с оценкой экспертов. В московском регионе апартаменты достаточно востребованный продукт, но не настолько, чтобы стоить дороже, чем квартиры в новостройках, как указано в статье», — говорит Константин Ламин.
«В среднем разница в стоимости составляет 10−20% по сравнению с квартирами. Это одно из главных преимуществ апартаментов перед квартирами», — поясняет он.
Основной целевой аудиторией покупателей апартаментов в Москве, добавляет аналитик, являются люди, которые приобретают их в качестве второго жилья, и основное место проживания которых за городом.
Кроме того, большой популярностью пользуются апартаменты у инвесторов для краткосрочной и долгосрочной сдачи в аренду. Так как годовая доходность апартаментов почти в 2 раза превышает доходность при сдаче квартир, 8−10% против 4−5% годовых, рассказывает Константин Ламин.
Эксперт отмечает, что отмена нулевого НДС при строительстве апартаментов в конце 2023 оказала достаточно сильное влияние на рынок этого типа недвижимости. С одной стороны, это привело к определенному росту цен на строящиеся апартаменты с высокой степенью готовности, которые не подпадали под действия нового закона. С другой, выход на рынок новых проектов в сегменте апартаментов резко сократился.
«В целом в Москве ниша продаж апартаментов занимает достаточно прочное положение на рынке недвижимости со своей целевой аудиторией покупателей и со своей долей рынка порядка 8−10% от общего количества продаваемого жилья в Москве на вторичном и первичном рынках», — заключает аналитик.
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