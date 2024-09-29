Стало известно, где россияне планируют снимать жилье на Новый год

По сравнению с текущим уровнем цен, стоимость уже забронированных посуточно на новогодние праздники квартир в среднем по России составляет 5500 рублей (3600 рублей в сентябре), а загородных объектов — 15 500 рублей (9150 рублей в сентябре). Спрос на аренду квартир на Новый год в среднем по стране оказался примерно в два раза выше, чем на загородную недвижимость (67% и 33% соответственно). Об этом сообщили представители «Авито Путешествий», ссылаясь на данные сервиса.
Городская недвижимость
Самым востребованным направлением для раннего бронирования квартир посуточно на период новогодних праздников стал Краснодарский край. Его доля от общего числа бронирований квартир составила 13%. На втором месте идет Калининградская область (10%). Третье место делят Ставрополье и Республика Татарстан (по 5%).
При этом, по данным сервиса, наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры (36%). Далее идут «двушки» и студии (31% и 23% соответственно). Спрос на жилье большей площади наблюдается лишь у 10% россиян.
В плане доступности аренды квартир посуточно в число наиболее популярных регионов вошли Ставрополье (4300 рублей в сутки), Калининградская область (4400 рублей в сутки), Подмосковье (4700 рублей в сутки). Самой дорогой стала аренда квартир в Челябинской области (6900 рублей в сутки) и на Кубани (6500 рублей в сутки).
Что касается длительности посуточной аренды квартир на новогодние праздники, то лидерами стали Кубань, Ставрополье, а также Калининградская и Ярославская области (по 5 суток).
Загородная недвижимость
По данным «Авито Путешествий», наибольшим спросом среди россиян пользуются дома. Их доля от числа посуточных бронирований загородной недвижимости составила 72%. Второе место занимают коттеджи (24%). На таунхаусы и дачи пришлось по 2% бронирований.
Лидерами среди регионов по количеству бронирований посуточно в данном сегменте стали Ленобласть (12%) и Подмосковье (10%). Они же оказались и самыми дорогими (18 400 рублей в сутки и 21 300 рублей в сутки соответственно).
Самая дешевая посуточная аренда загородного жилья среди популярных регионов — в Ставропольском крае (7000 рублей в сутки), Нижегородской области (8200 рублей в сутки) и на Кубани (8700 рублей в сутки).
В плане длительности аренды загородного жилья на новогодние праздники самый долгий срок составляет трое суток.
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