Стало известно, где россияне планируют снимать жилье на Новый год

По сравнению с текущим уровнем цен, стоимость уже забронированных посуточно на новогодние праздники квартир в среднем по России составляет 5500 рублей (3600 рублей в сентябре), а загородных объектов — 15 500 рублей (9150 рублей в сентябре). Спрос на аренду квартир на Новый год в среднем по стране оказался примерно в два раза выше, чем на загородную недвижимость (67% и 33% соответственно). Об этом сообщили представители «Авито Путешествий», ссылаясь на данные сервиса.