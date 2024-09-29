Путин: укрепление промышленного потенциала во многом зависит от машиностроения

«Вы по праву гордитесь яркими страницами истории отечественной машиностроительной отрасли, именами выдающихся ученых, инженеров, управленцев, рабочих — специалистов самой высокой квалификации. Своими трудовыми победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в укрепление оборонно-промышленного комплекса, в реализацию масштабных, востребованных проектов в сфере энергетики, космоса, транспорта, строительства, освоения Арктики», — говорится в тексте поздравления.