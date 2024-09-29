Путин: укрепление промышленного потенциала во многом зависит от машиностроения

«Вы по праву гордитесь яркими страницами истории отечественной машиностроительной отрасли, именами выдающихся ученых, инженеров, управленцев, рабочих — специалистов самой высокой квалификации. Своими трудовыми победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в укрепление оборонно-промышленного комплекса, в реализацию масштабных, востребованных проектов в сфере энергетики, космоса, транспорта, строительства, освоения Арктики», — говорится в тексте поздравления.
Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение машиностроителей бережно хранит традиции предшественников, осваивает новые направления деятельности, наращивает выпуск высокотехнологичного и современного оборудования. «Подчеркну, именно от машиностроения с его поистине уникальными инновационными, экспертными возможностями во многом зависит укрепление промышленного и кадрового потенциала России, решение масштабных задач социальной сферы, повышение качества жизни людей», — обратил внимание Путин.
Он отметил необходимость уделять приоритетное внимание подготовке перспективной смены, созданию условий для интеллектуального и творческого роста молодежи. «Только так российское машиностроение сможет сохранять свою конкурентоспособность, надежно обеспечивать технологический суверенитет нашей страны», — подытожил президент и пожелал работникам отечественного машиностроительного комплекса успехов и всего наилучшего.