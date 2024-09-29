Прогноз цен на нефть к концу 2024 года: факторы и возможные изменения

Стоимость нефти вряд ли превысит 80 долларов за баррель. Однако всплеск цен в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке не исключен, рассказал Финансам Mail Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций».
Он напомнил, что с начала 2024 года цена на нефть марки Brent демонстрирует колебания в пределах от 70 до 90 долларов за баррель. В апреле был зафиксирован максимум в 93 доллара, однако в сентябре цены кратковременно опустились ниже 70 долларов за баррель, повторяя динамику 2023 года.
По оценкам эксперта, до конца 2024 года стоимость нефти Brent, вероятнее всего, останется в этих же пределах. Превыше 80 долларов за баррель маловероятно из-за ожидаемого замедления экономик в развитых странах. Тем не менее, Виталий Громадин отметил, что ОПЕК+ продолжает активно контролировать баланс на рынке, что препятствует длительному снижению цен ниже 70 долларов за баррель.
Особую роль может сыграть геополитический фактора: несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, в текущих ценах нефти фактически отсутствует геополитическая премия. Однако риск внезапного скачка цен остается, что обусловлено чувствительностью нефтяного рынка к международным событиям.
«Цены останутся в узком диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель. Более резкие повышения возможны только в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что может повлиять на сокращение поставок нефтяного ресурса на мировой рынок», — заключил Виталий Громадин.
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