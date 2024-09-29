Прогноз цен на нефть к концу 2024 года: факторы и возможные изменения

Он напомнил, что с начала 2024 года цена на нефть марки Brent демонстрирует колебания в пределах от 70 до 90 долларов за баррель. В апреле был зафиксирован максимум в 93 доллара, однако в сентябре цены кратковременно опустились ниже 70 долларов за баррель, повторяя динамику 2023 года.