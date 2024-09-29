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Мали пригласила геологов из РФ вести разведку месторождений лития, нефти и газа

ХАРАРЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Республика Мали договорилась с РФ о начале работы по геологоразведке месторождений лития, нефти и газа на малийской территории. Как сообщил малийский министр экономики и финансов Аль-Усени Сану, первая партия российских специалистов прибудет в западноафриканскую республику примерно через месяц.

Источник: Reuters

«Мали провела переговоры с такими российскими компаниями, как, например, Росатом или “Техснабэкспорт”, о разведке и разработке природных ресурсов, — цитирует министра портал aBamako. — Речь идет о проектах добычи лития, нефти и газа, что поможет финансировать развитие страны. Мы даже составили график начала работы в этом направлении. Первая группа российских специалистов, как ожидается, прибудет в Мали в конце октября этого года».

По словам министра, сотрудничество с Россией в добыче полезных ископаемых предоставит Мали возможность получить необходимые ресурсы для обеспечения финансирования других секторов экономики.