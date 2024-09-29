Кому выгодны премиальные дебетовые карты, а кому — нет

То есть, если взять как минимум 2 миллиона рублей, то в одном банке эти деньги должны храниться на текущем счете или вкладе, а в другом они могут быть разбросаны по разным продуктам. К примеру, миллион на вкладе и по 500 тысяч — на текущем и брокерском счетах. А такая планка — «далеко не для всех».