Кому выгодны премиальные дебетовые карты, а кому — нет

Как правило, для бесплатного обслуживания премиальной карты банки выставляют довольно приличные нижние границы по покупкам — именно приобретениям товаров, а не переводам с карты на карту, уточняет эксперт.
«Где-то это может быть 200 тысяч, где-то — 500 — это зависит от банка. Такой размер трат, говоря прямо, могут позволить себе немногие, даже несмотря на рост стоимости жизни», — отмечает финансист.
При этом сама стоимость обслуживания начинается от 1500 рублей в месяц и может доходить до 10 тысяч в зависимости от класса карты и уровня клиента.
Как подсчитает Кричевский, по году — это минимум 18 тысяч, если не выполнять минимальные условия для бесплатного обслуживания. Помимо затрат, это может быть определенная сумма на текущем счете, на брокерском или вкладе, а иногда — и в совокупности.
То есть, если взять как минимум 2 миллиона рублей, то в одном банке эти деньги должны храниться на текущем счете или вкладе, а в другом они могут быть разбросаны по разным продуктам. К примеру, миллион на вкладе и по 500 тысяч — на текущем и брокерском счетах. А такая планка — «далеко не для всех».
И наконец, «плюшки» от премиальной карты тоже не всем интересны. «Консьерж-сервис, бесплатный проход в бизнес-залы аэропортов, отдельная линия для колл-центра, усиленные программы кешбэка — это хорошо, но не всегда актуально», — говорит эксперт.
Если посмотреть на тот же кешбэк, то можно пользоваться дебетовыми картами 2−3 банков и просто ставить там разные категории, перекидывая деньги между счетами.
Остальные бонусы нужны далеко не всем пользователям банковских продуктов, равно как и чуть повышенный процент на остаток по счету/накопительному счету/вкладу. Для того, чтобы заработать на этом проценте, будут необходимы суммы с шестью нулями.
«Поэтому, если затраты превышают 150−200 тысяч рублей в месяц или есть большие вклады/брокерские счета в определенных банках и клиент планирует там и оставаться как в основном банке, то можно спокойно заказывать там премиальную карту, чуть просчитав дополнительно условия бесплатного обслуживания. В противном же случае — это чисто статусное приобретение», — подытожил Алексей Кричевский.
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