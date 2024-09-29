Как изменятся цены на новостройки с 1 октября

В первом случае ставка устанавливается в диапазоне от трех до десяти процентов и действует в течение трех-пяти лет. Затем ее значение повышается до действующего на рынке в момент заключения сделки (в настоящее время — 22−23%). Данный инструмент позволяет «переждать» период высоких ставок, а затем рефинансировать ипотеку по действующей на тот момент ставке, которая может ощутимо снизиться в случае изменения ситуации с ключевой ставкой ЦБ РФ и «Семейной ипотекой».