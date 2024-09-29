Кабмин одобрил проект бюджета на три года

Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2024 году. При этом доля ненефтегазовых поступлений увеличится до 73%. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это позволит нарастить финансирование обязательств, программ, проектов. Федеральные расходы в 2025 году повысятся до 41 трлн 469,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит около 0,5% ВВП. Значительная доля ресурсов предусмотрена на реализацию национальных проектов.