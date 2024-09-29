Эксперт рассказал, почему в Китае повысили пенсионный возраст

Сегодня в Китае женщины, работающие в офисах, выходят на пенсию в 55 лет, работницы фабрик — в 50, мужчины — в 60. В течение пятнадцати лет планка вырастет до 58, 55 и 63 лет соответственно.
Повышение пенсионного возраста в Китае не стало неожиданностью: реформа готовилась давно и имеет под собой объективные причины.
По словам Олега Ремыги, демографическая структура в китайском обществе cерьезно изменилась. Так, в результате экономических реформ значительно вырос уровень жизни населения.
«По различных оценкам, на сегодняшний день средняя стоимость труда (зарплаты) в Китае превысила 1856 долларов США в месяц — почти десятикратный рост за 30 лет реформ», — говорит эксперт.
В результате значительно улучшилось качество жизни, а с ней возросла и ее продолжительность — c 66 лет в 1980 году до 76 лет в 2024 году.
Уже сегодня до 6% китайской экономики приходится на так называемую серебряную экономику — товары и услуги для поколения 60+. А к 2035 году размер серебряной экономики в стране уверенно преодолеет отметку в 10%.
По оценкам Всемирного банка, в 2023 году количество китайских граждан старше 60 лет достигло 297 млн человек, или 21% населения.
Такой уровень относит Китай к экономикам с крайне высоким уровнем пожилого поколения. Например, в США количество граждан старше 60 лет не превышает 16%. К 2050 году доля пожилого населения в Китае достигнет запредельных 50%.
Со стороны финансовой системы картина «также складывается удручающая». На сегодняшний день 5,5% ВВП страны в год тратится на пенсионное обеспечение — рост на 2% за 10 лет. При сохраняющейся динамике к 2050 году доля этих расходов превысит 11% ВВП Китая.
По словам эксперта, бюджет просто не сможет позволить себе такие расходы. При этом на сегодняшний день рост китайской экономики постепенно замедляется. Если раньше при двухзначном экономическом росте страна могла позволить себе социальные расходы, то в условиях падения темпов развития до 3−4%, естественным рациональным решением сложившейся ситуации явилось увеличение пенсионного возраста.
Таким образом, реформа направлена на решение объективно сложившейся демографической ситуации.
По мнению Олега Ремыги, краткосрочный эффект будет заметен сразу. Государство высвободит значительные финансовые ресурсы, которые будут направлены на монетарное стимулирование экономического роста в стране.
Долгосрочный эффект от таких изменений, правда, не столь очевиден. Решение проблемы увеличивающегося пожилого населения все же лежит в области комплексной демографической политики, направленной на расширение трудоспособного населения, которое в Китае составляет тревожный 61% населения и имеет тенденцию к снижению. В этой области властями Китая пока хорошего решения не предложено, объяснил эксперт.
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