Эксперт рассказал, почему в Китае повысили пенсионный возраст

По словам эксперта, бюджет просто не сможет позволить себе такие расходы. При этом на сегодняшний день рост китайской экономики постепенно замедляется. Если раньше при двухзначном экономическом росте страна могла позволить себе социальные расходы, то в условиях падения темпов развития до 3−4%, естественным рациональным решением сложившейся ситуации явилось увеличение пенсионного возраста.