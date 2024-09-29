Экономист рассказал, зачем Россия покупает китайские алмазы

«Учитывая, что США и ЕС выработали правовой механизм по отслеживанию бриллиантовой продукции, определенного веса, полагаю, что российский бизнес, поэтапно находит замену европейским поставщикам. При этом необходимо особо отметить, что Бельгия, также закупает бриллиантовую продукцию в Китае, поэтому для отечественного ювелирного бизнеса, в цепочке посредников, на одного станет меньше», — сказал эксперт.