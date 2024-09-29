Экономист рассказал, зачем Россия покупает китайские алмазы

Он напомнил, что традиционно отечественная ювелирная отрасль в части закупки и обработки драгоценных камней сотрудничала с Индией. При этом определенную часть переработанных драгоценных камней Россия приобретала в Бельгии.
«Учитывая, что США и ЕС выработали правовой механизм по отслеживанию бриллиантовой продукции, определенного веса, полагаю, что российский бизнес, поэтапно находит замену европейским поставщикам. При этом необходимо особо отметить, что Бельгия, также закупает бриллиантовую продукцию в Китае, поэтому для отечественного ювелирного бизнеса, в цепочке посредников, на одного станет меньше», — сказал эксперт.
Как отметил Белхароев, продукция, поступающая из Китая, существенного влияния на российский рынок бриллиантов в краткосрочной перспективе не окажет. Камни закуплены на сумму порядка 12,4 млн долларов, они заменят объемы, поступавшие ранее из ЕС. Кроме того, новым поставщикам придется завоевывать российский платежеспособный рынок.
Эксперт подчеркнул, что на текущий момент в рамках БРИКС, с Китаем и Индией довольно привлекательно сотрудничать, так как есть возможность производить взаиморасчеты в национальных валютах.
«В долгосрочной перспективе, полагаю, что настала потребность развития отечественных гранильных предприятий, функционирование которых закроют потребности внутреннего рынка, со временем нарастят экспортный потенциал», — заключил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».