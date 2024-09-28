Стало известно, сколько россияне тратят на морские и речные прогулки

В исследовании кредитной организации (есть у Финансов Mail) отмечается, что летом 2024 года средний чек на водные прогулки вырос до 4 360 рублей, это почти на 30% больше, чем годом ранее (3 435 рублей).
«На фоне популяризации внутреннего туризма растет интерес к речным и морским путешествиям. У российских туристов есть множество вариантов для водных прогулок — от курортов Черного моря и вод Балтийского моря до поездок по Москва-реке, Неве или Волге», — отмечает банк.
Женщины чаще, чем мужчины выбирают этот вид путешествия. По данным банка, на них пришлось 55% всех таких платежей минувшим летом. А на мужчин — оставшиеся 45%.
Средний «женский» чек по картам банка морскую или речную прогулку также выше «мужского» — 4 656 ₽ против 4 001 ₽, соответственно.
Согласно статистике банка, чаще всего в такое водное путешествие отправляются россияне 41−50 лет со средним чеком одного платежа в 6 626 ₽ На втором месте — клиенты 31−40 лет (1 473 ₽), на третьем — 51−60 лет (4 906 ₽).
Методология: в рамках исследования были проанализированы все операции по картам Банка Русский Стандарт в категории «морские и речные прогулки» летом 2024 и 2023 гг.
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