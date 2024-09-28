Потребительские настроения в США выросли до максимума за пять месяцев

Для сравнения: на конец августа индикатор находился на отметке 67,9 пункта.
Росту потребительского доверия среди населения Соединенных Штатов в сентябре способствовало смягчение денежно-кредитной политики ФРС. На последнем заседании американский регулятор впервые с 2020 года понизил ключевую ставку, опустив ее значение на 50 базисных пунктов, до 4,75−5% годовых.
Сейчас рынок ждет решения Европейского центрального банка по ставке на ближайшем заседании 17 октября. По оценкам трейдеров, шанс на снижение основных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов вырос до 80% на фоне замедления инфляции в Испании и Франции ниже 2% годовых.