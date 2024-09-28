Потребительские настроения в США выросли до максимума за пять месяцев

Сейчас рынок ждет решения Европейского центрального банка по ставке на ближайшем заседании 17 октября. По оценкам трейдеров, шанс на снижение основных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов вырос до 80% на фоне замедления инфляции в Испании и Франции ниже 2% годовых.