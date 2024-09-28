Почти 50% опрошенных родителей готовы открыть карту ребенку в начальной школе

Так, в 2024 году 56% родителей считают, что первые карманные деньги стоит выдавать ребенку в начальной школе. В 2023 году так ответили 62% респондентов (в 2022 году — 53%). При этом 20% родителей считают, что первые деньги можно начать давать детям в дошкольном возрасте, столько же респондентов придерживались схожего мнения и в 2023 году, в 2022 году — 22%.
При этом открыть ребенку его первую пластиковую карту в начальной школе готовы 45% родителей, тогда как в 2023 году доля таких респондентов была на уровне 53% и 36% — в 2022 году. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считает правильным 34% респондентов в 2024 году против 27% в 2023 году и 36% в 2022 году. Еще 13% из опрошенных родителей уверены, что лучшее время выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах, тогда как в предыдущем периоде их доля была 17% в 2023 году и 21% в 2022 году. А 8% респондентов, в свою очередь, считают возможным открыть банковскую карту дошкольникам, в 2023 году таких участников опроса было 3%, а в 2022 г. — 7%.
Вместе с тем отправлять ребенка в магазин одного можно уже с начальной школы, считают 51% опрошенных родителей. Еще 30% уверены, что для самостоятельных покупок дети созревают только в средней школе, а дошкольникам поход в магазин готовы доверить 14% респондентов.
В опросах банка каждый год принимали участие более 1,5 тыс. респондентов из числа клиентов «Русского стандарта», а также участников групп в социальных сетях.