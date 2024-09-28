Почти 50% опрошенных родителей готовы открыть карту ребенку в начальной школе

При этом открыть ребенку его первую пластиковую карту в начальной школе готовы 45% родителей, тогда как в 2023 году доля таких респондентов была на уровне 53% и 36% — в 2022 году. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считает правильным 34% респондентов в 2024 году против 27% в 2023 году и 36% в 2022 году. Еще 13% из опрошенных родителей уверены, что лучшее время выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах, тогда как в предыдущем периоде их доля была 17% в 2023 году и 21% в 2022 году. А 8% респондентов, в свою очередь, считают возможным открыть банковскую карту дошкольникам, в 2023 году таких участников опроса было 3%, а в 2022 г. — 7%.