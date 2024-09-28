Компании «Омскгоргаз» передали в собственность Омской области

«Имущественный комплекс АО “Омскгоргаз” и “Омскгазсеть” передан из федеральной собственности в областную. Распоряжение было подписано Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие “Горгаз”, — написал Хоценко.
Губернатор отметил, что руководителем госпредприятия назначен Дмитрий Мишуров. «Он будет совмещать работу с руководством “Омскгазстройэксплуация”, которое также полностью принадлежит Омской области», — добавил Хоценко.
В мае 2024 года омские власти создали областную компанию «Омскгоргаз», которая занимается газоснабжением Омска. Этой компании передано имущество, конфискованное у компаний «Омскгазсеть» и одноименной обанкротившейся «Омскгоргаз».