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Компании «Омскгоргаз» передали в собственность Омской области

ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Имущественный комплекс «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть», которая занимается газоснабжением Омска, передан из федеральной собственности в областную. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

Источник: РИА "Новости"

«Имущественный комплекс АО “Омскгоргаз” и “Омскгазсеть” передан из федеральной собственности в областную. Распоряжение было подписано Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие “Горгаз”, — написал Хоценко.

Губернатор отметил, что руководителем госпредприятия назначен Дмитрий Мишуров. «Он будет совмещать работу с руководством “Омскгазстройэксплуация”, которое также полностью принадлежит Омской области», — добавил Хоценко.

В мае 2024 года омские власти создали областную компанию «Омскгоргаз», которая занимается газоснабжением Омска. Этой компании передано имущество, конфискованное у компаний «Омскгазсеть» и одноименной обанкротившейся «Омскгоргаз».