Индекс Мосбиржи показывает положительную динамику уже четвертую неделю подряд

На наступающей неделе возобновятся первичные размещения акций новых для рынка компаний. Начинаются торги акциями ПАО «Группа Аренадата». Цена размещения, по нашему мнению, является очень привлекательной, что может вызвать повышенный интерес инвесторов. Предполагаем, что в ближайшее время всё больше компаний будут пытаться воспользоваться изменившейся ситуацией на рынке акций для проведения первичных размещений.
В последнюю неделю одним из важных движущих факторов для мировых рынков стали меры по поддержке экономики, объявленные руководством Китая. На следующей неделе Китай празднует День образования КНР. Это главный государственный праздник, и финансовые рынки будут закрыты всю неделю. В подобные периоды активность остальных рынков, особенно в Юго-восточной Азии, снижается, поэтому серьезных колебаний котировок на товарно-сырьевых рынках ждать не стоит.
Очередное заседание ОПЕК, намеченное на следующую неделю, может прояснить ситуацию с планами повышения добычи нефти участниками нефтяного картеля. Комментарии представителей нефтедобывающих государств показывают, что члены ОПЕК озабочены укреплением своих рыночных позиций и увеличением доли рынка. Решения этого заседания ОПЕК могут определить тенденции на рынке нефти до конца текущего года.
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