Индекс Мосбиржи показывает положительную динамику уже четвертую неделю подряд

В последнюю неделю одним из важных движущих факторов для мировых рынков стали меры по поддержке экономики, объявленные руководством Китая. На следующей неделе Китай празднует День образования КНР. Это главный государственный праздник, и финансовые рынки будут закрыты всю неделю. В подобные периоды активность остальных рынков, особенно в Юго-восточной Азии, снижается, поэтому серьезных колебаний котировок на товарно-сырьевых рынках ждать не стоит.