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Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Гонконг в августе нарастил ввоз золота из России вдвое — до 650 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным местной статслужбы.

Источник: AP 2023

Так, в августе Гонконг ввез 8,4 тонны золота из России против 4,1 тонны месяцем ранее. Стоимость импорта также увеличилась вдвое — до 650 миллионов долларов.

Это стало максимальным объемом закупок за три месяца — больше в этом году было только в мае, когда гонконгский импорт составил 10,1 тонны на 750 миллионов долларов.

Россия по итогам августа стала четвертой по поставкам​ золота​ в Гонконг с долей в 12%. Крупнейшим поставщиком традиционно являются ОАЭ — в конце лета они экспортировали золота на 1,6 миллиарда долларов. Второй была Япония с 1 миллиардом долларов, тройку лидеров замыкал материковый Китай с 771 миллионом долларов.

Гонконг весь прошлый год активно покупал российское​ золото, однако в​ декабре​ на фоне роста​ цен​ начал замедлять темпы покупок: в первые четыре месяца этого года их либо вовсе не было, либо они составляли менее 0,5 тонны. В результате за восемь месяцев этого года Гонконг сократил импорт до 28 тонн против 55,2 тонны за аналогичный период прошлого года.

Цена на золото в четверг обновила рекордное значение и некоторое время находилась выше 2 700 долларов за тройскую унцию, а затем ушла несколько ниже этой отметки.