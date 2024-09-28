Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России

Гонконг весь прошлый год активно покупал российское​ золото, однако в​ декабре​ на фоне роста​ цен​ начал замедлять темпы покупок: в первые четыре месяца этого года их либо вовсе не было, либо они составляли менее 0,5 тонны. В результате за восемь месяцев этого года Гонконг сократил импорт до 28 тонн против 55,2 тонны за аналогичный период прошлого года.