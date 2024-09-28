Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России

Так, в августе Гонконг ввез 8,4 тонны золота из России против 4,1 тонны месяцем ранее. Стоимость импорта также увеличилась вдвое — до 650 миллионов долларов.
Это стало максимальным объемом закупок за три месяца — больше в этом году было только в мае, когда гонконгский импорт составил 10,1 тонны на 750 миллионов долларов.
Россия по итогам августа стала четвертой по поставкам золота в Гонконг с долей в 12%. Крупнейшим поставщиком традиционно являются ОАЭ — в конце лета они экспортировали золота на 1,6 миллиарда долларов. Второй была Япония с 1 миллиардом долларов, тройку лидеров замыкал материковый Китай с 771 миллионом долларов.
Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок: в первые четыре месяца этого года их либо вовсе не было, либо они составляли менее 0,5 тонны. В результате за восемь месяцев этого года Гонконг сократил импорт до 28 тонн против 55,2 тонны за аналогичный период прошлого года.
Цена на золото в четверг обновила рекордное значение и некоторое время находилась выше 2 700 долларов за тройскую унцию, а затем ушла несколько ниже этой отметки.