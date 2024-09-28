Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты с 1 октября 2024 года

Несмотря на общее снижение спроса с окончанием бархатного сезона, в преддверии ноябрьских праздников на некоторых внутренних направлениях ожидается его рост. Долгова считает, что это может оказать сдерживающее воздействие на снижение цен, однако некоторые международные направления могут столкнуться с ростом тарифов в силу возросших затрат перевозчиков на пассажира.