Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты с 1 октября 2024 года

В связи с сезонным снижением спроса в октябре возможно падение цен на авиаперелеты, на ряде внутренних перелетов понижение составит 2−4%. Об этом рассказывает Финансам Mail Мария Долгова, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Эксперт отмечает, что тарифы на авиабилеты подвержены влиянию сезонных факторов, валютных колебаний и соотношения спроса и предложения. Также в стоимость билетов закладываются расходы на топливо и техническое обслуживание самолетов, большинство из которых импортные.
«Снижение цен обусловлено завершением отпускного сезона. В сентябре цены на авиаперелеты в эконом-классе уже упали на 3,37% по сравнению с августом, несмотря на то, что они остаются на 11,13% выше уровня декабря прошлого года», — поясняет Мария Долгова.
По ее словам, важно учитывать, что на цены в октябре может повлиять недавнее повышение аэронавигационных сборов, что потенциально увеличит тарифы на 120−150 рублей на пассажира. При этом изменения не коснутся пассажиров Дальневосточного федерального округа.
Несмотря на общее снижение спроса с окончанием бархатного сезона, в преддверии ноябрьских праздников на некоторых внутренних направлениях ожидается его рост. Долгова считает, что это может оказать сдерживающее воздействие на снижение цен, однако некоторые международные направления могут столкнуться с ростом тарифов в силу возросших затрат перевозчиков на пассажира.
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