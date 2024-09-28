Эксперт рассказал, как долго надо копить на жилье в городах-миллионниках

В зависимости от вашего дохода и возможностей откладывать можно рассчитать, за какой срок реально накопить эту сумму. К нему нужно прибавить ещё несколько месяцев, это погрешность на непредвиденные обстоятельства и повышение цен на недвижимость. «Например, если копить по 50 тыс. рублей в месяц, то срок накоплений получится около 6 лет. Чтобы сократить этот срок накопления лучше выгодно вкладывать, особенно это актуально сейчас, когда ставки по вкладам и накопительным счетам довольно высокие», — сказал Михаил Ковалев.