Эксперт рассказал, как долго надо копить на жилье в городах-миллионниках

Для примера эксперт взял квартиру в Москве стоимостью около 14 млн рублей (средняя стоимость одного квадратного метра в августе 2024 года составляет примерно 270 тыс. рублей). Первоначальный взнос лучше брать от 20%. Если он ниже, то риск для банка будет выше, тогда и ставка по ипотеке тоже поднимется. 20% от 14 млн рублей — это 2,8 млн рублей.
В зависимости от вашего дохода и возможностей откладывать можно рассчитать, за какой срок реально накопить эту сумму. К нему нужно прибавить ещё несколько месяцев, это погрешность на непредвиденные обстоятельства и повышение цен на недвижимость. «Например, если копить по 50 тыс. рублей в месяц, то срок накоплений получится около 6 лет. Чтобы сократить этот срок накопления лучше выгодно вкладывать, особенно это актуально сейчас, когда ставки по вкладам и накопительным счетам довольно высокие», — сказал Михаил Ковалев.
Он также дал совет по накоплению средств на приобретение жилья: «Общая наша рекомендация — это то, чтобы платёж по ипотеке, а в нашем случае и ежемесячные накопления, не превышали 30−40% от дохода. Если берём сумму накоплений в 50 тыс. рублей, то доход должен быть 125−170 тыс. рублей».
Кроме того, эксперт напомнил, что за последние 5 лет средняя стоимость квадратных метров в Москве увеличилась почти на 70% в рублях. Если считать очень грубо, то через 25 лет квартира может стать дороже на 350%.
«Стоимость квартиры из нашего примера может достичь уже почти 63 млн рублей», — отметил Михаил Ковалев, говоря о том, как долго придется копить на покупку квартиры за полную стоимость.
«Если вкладывать ежемесячные накопления из нашей ситуации в 50 тыс. рублей с доходностью не меньше, чем 10% годовых (с помощью разных инструментов), то через 25 лет как раз будет необходимая сумма. При условии, что проценты будут начисляться ежемесячно и также инвестироваться с такой же доходностью», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».