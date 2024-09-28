Эксперт назвал наиболее опасные для старта малого бизнеса условия

«Повышенное внимание к бизнесу со стороны надзорных органов, определенный уровень налогового бремени и конкуренции — одни из ключевых аспектов, способных повлиять на судьбу бизнеса. Если на первые два фактора предприниматель особо повлиять не может, то с конкуренцией вполне можно и нужно работать. И главный инструмент для этого — оптимизация бизнес-процессов», — пояснил «Российской газете» эксперт в области стратегического маркетинга Владислав Новиков.
В первую очередь необходимо сосредоточиться на повышении эффективности и качественности бизнес-процессов. "Например, внедряя современные технологии, малый бизнес может оптимизировать свой рабочий процесс, снизить затраты на труд и сократить время выполнения задач. Сделать это можно с помощью разных инструментов, подбор которых зависит от сферы и масштаба деятельности бизнеса.
Использование аналитики позволяет лучше понять рынок, прогнозировать изменения и адаптироваться к ним. Это поможет более точно планировать производство и маркетинг", — уточняет эксперт. Он добавляет, что инвестирование в обучение сотрудников помогает повысить их компетенции и мотивацию, что непосредственно влияет как на качество предоставляемых услуг и продукции, так и на их продажу.
«Понимание потребностей вашей целевой аудитории и развитие клиентоориентированного подхода строится на кропотливом анализе и исследованиях, но в результате помогает выделяться на фоне конкурентов и удерживать клиентов. Постоянное внедрение новых идей и технологий в бизнес-процессы позволит адаптироваться к изменениям на рынке и предлагать уникальные решения, создавая конкурентные преимущества. Быть на шаг впереди, идти по пути инноваций — решение, требующее нестандартного подхода от всех участников бизнес процессов», — констатирует эксперт.