Эксперт назвал наиболее опасные для старта малого бизнеса условия

«Повышенное внимание к бизнесу со стороны надзорных органов, определенный уровень налогового бремени и конкуренции — одни из ключевых аспектов, способных повлиять на судьбу бизнеса. Если на первые два фактора предприниматель особо повлиять не может, то с конкуренцией вполне можно и нужно работать. И главный инструмент для этого — оптимизация бизнес-процессов», — пояснил «Российской газете» эксперт в области стратегического маркетинга Владислав Новиков.