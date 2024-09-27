Вам пишет ревизор: мошенники стали действовать от имени Росфинмониторинга

Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников Росфинмониторинга — об этом предупредили в ведомстве. Аферисты связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах и соцсетях, а затем пытаются похитить их средства при помощи фишинговых ссылок. Подробности о том, как устроены мошеннические схемы от имени Росфинмониторинга, чем они опасны и как защититься от них, читайте в материале «Известий».