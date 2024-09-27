В России заявили о появлении в стране нового среднего класса

Согласно данным компании, за последние несколько лет в наибольшей степени выросли зарплаты в отрасли металлообработки, сейчас средний оклад там составляет 181 тысячу рублей (плюс 181 процент). В свою очередь, в промышленном секторе зарплаты за это время выросли на 116 процентов, до 123 тысяч, а оклады в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — на 140 процентов, до 121 тысячи. В то же время работники складов в стране стали получать в среднем 117 тысяч в месяц (плюс 119 процентов).