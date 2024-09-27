В Москве состоялся международный форум «Российская энергетическая неделя»

«Майнинг — это уникальный потребитель для большой электроэнергетики. В то же время, в случае пиковой нагрузки в энергосистеме, майнинговые дата-центры без ущерба для своей деятельности, без потери информации способны очень оперативно снизить свое потребление», — пояснил Рунец.