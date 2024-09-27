Участниками Российской энергетической недели стали 5 тыс. человек из 81 страны

Советник рассказал, что молодежный день объединит более чем 1,5 тыс. молодых специалистов, студентов, школьников для обмена опытом и идеями, а также будут подведены итоги их деятельности в 2024 году и сформирована молодежная повестка ТЭК на 2025 год.