Участниками Российской энергетической недели стали 5 тыс. человек из 81 страны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. гостей, экспертов и представителей СМИ из 81 страны принимают участие в работе Российской энергетической недели в этом году. Об этом сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН Антон Кобяков на брифинге в рамках Российской энергетической недели.
«В мероприятиях РЭН в этом году принимают участие свыше 5 тыс. человек и представителей СМИ из 81 страны мира. Самыми многочисленными стали делегации из Венесуэлы, Ирана, Китая, ЮАР и Египта. В деловую программу форума вошли порядка 55 мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, международные встречи и деловые завтраки», — отметил Кобяков.
По его данным, участники и эксперты обсуждают практически все актуальные вопросы энергетической отрасли: от будущего энергоперехода, борьбы с изменением климата до роботизации энергетики и развития информационных технологий, подготовки кадров. «В общем, практически невозможно, наверное, назвать тему, которую бы обошел вниманием наш программный комитет», — добавил Кобяков.
Советник рассказал, что молодежный день объединит более чем 1,5 тыс. молодых специалистов, студентов, школьников для обмена опытом и идеями, а также будут подведены итоги их деятельности в 2024 году и сформирована молодежная повестка ТЭК на 2025 год.
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.