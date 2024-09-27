Турпоток по РФ в январе — августе вырос на 11,4%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Турпоток по России в январе — августе 2024 года вырос на 11,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года — до 58,5 млн поездок. В июле и августе отмечено максимальное за всю историю статистических наблюдений число турпоездок. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«За восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 млн турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года. В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений — 10 млн ежемесячно», — говорится в сообщении.