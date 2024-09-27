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Топ-менеджер ВТБ допустил повышение ключевой ставки ЦБ выше 20% до конца года

Дмитрий Пьянов полагает, что регулятор «будет тестировать уровень ключевой ставки в 20% и пробивать его для того, чтобы обуздать инфляцию».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает дальнейший рост ключевой ставки ЦБ РФ. По его мнению, она в 2024 году может превысить 20%. Об этом он сообщил журналистам в ходе телефонной конференции.

«Я персонально считаю, что мы, возможно, уже до конца 2024 года можем легко поставить рекорд нового времени по значению ключевой ставки, пробив границу в 20%, которая наблюдалась в 2022 году», — сказал Пьянов.

Он также полагает, что Банк России будет тестировать уровень ключевой ставки в 20% и пробивать его для того, чтобы обуздать инфляцию. «И это, по сути, открывает на 2025 год огромную множественность кривых динамики ключевой ставки», — заключил он.